Fernando Meligeni e as decisões do coração que estão sempre certas

Quem ler o livro "As decisões do coração estão sempre certas — e outras verdades que aprendi com meu pai sobre o tênis e a vida", escrito por André Kfouri e editado pela Sextante, saberá por quê.

Cada capítulo, e são 19, ensina uma lição para a vida, todos eles com títulos de músicas em homenagem ao imortal Carlos Gardel, que canta cada vez melhor. De quebra, se você entrar no Spotify, ganha a playlist.

191 páginas que valem como os melhores tangos, que nada têm de autoajuda, felizmente, embora revelem como ser um pai cada vez melhor.

Dia 5 de fevereiro nas livrarias.