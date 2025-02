Cotia e o reencontro com a História do São Paulo

Nossa natureza, nosso porto seguro, eixo e alma.

Ampulheta e bússola, linha do tempo e rosa dos ventos.

No fim de semana em que completou 95 anos de vida, o São Paulo Futebol Clube se olhou no espelho, que sorriu de volta.

No retrovisor, "as tuas glórias vêm do passado".

Na projeção do horizonte, um trem bala para o amanhã, com o carimbo "Made in Cotia".

No sábado, a épica virada dos meninos de Allan Barcellos sobre o Corinthians coroou irrepreensível campanha que culminou no quinto título da Copinha na História.