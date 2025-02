Palmeiras mostra as garras para o Corinthians e o Guarani paga a conta

Na verdade ofereceu mais, mas ou o Palmeiras desperdiçou ou a arbitragem anulou, em interpretação duvidosa do assoprador de apito para irritação desproporcional de Abel Ferreira.

Guarani e Palmeiras, como se sabe, já decidiram o Campeonato Brasileiro, em 1978, quando Careca levou Leão no bico e os campineiros foram campeões, até hoje os únicos campeões nacionais do interior.

O Palmeiras, aliás, fez também da Inter de Limeira o primeiro campeão paulista do interior, em 1986.

Hoje, para evitar ondas precoces e desnecessárias, o alviverde da capital resolveu não dar sopa para o azar e também no começo do segundo tempo fez 3 a 0, com belo gol de Estêvão.

Só para mostrar ao rival Corinthians que a vida será dura na casa verde nesta quinta-feira, no Dérbi paulista.

Mas tomou um gol, de Deni Júnior, aos 65, que deve ter irritado ainda mais o sr. Ferreira.