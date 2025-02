Gol atenuado e assujeitamento

Perto do portão principal, atada ao alambrado, placa com orientações de "boas práticas para o melhor convívio" recomendava não chamar ninguém por apelido, não mencionar característica física e — tenho fotografia — não vibrar com zombarias. "Lance direito, gordinho, tá de sacanagem?"; "Medo de tomar bolada na cara é, seu mariquinha?"; "Pare de corpo-mole, negão, caralho"; definitivamente vetadas essas tradições.

Se eu repetisse lá os três gols de bicicleta que fiz num jogo só no Campo do Caveirinha, em Itabira, teria de manter a sobriedade. Cumpriria o regulamento para não magoar os sensíveis amigos da UFMG, mas estou certo de que num caso assim a pior provocação seria não demonstrar efusividade. Eu mataria a pontapés um adversário que cometesse um hat-trick na jogada imortalizada por Leônidas da Silva e conservasse uma calma estoica.

Como havia caderno para sugestões às "boas práticas para o melhor convívio", escrevi a Bic: não passar bola entre as pernas do adversário, não lhe dar chapéu, não driblá-lo com ginga excessiva e nunca, jamais, em nenhuma hipótese, fazer gol.

Sim! Fazer gol em partida de futebol é prática retrógrada, de um mundo brutal, incivilizado, que devemos superar. Causa imensa dor ao time vazado e atende unicamente aos baixos instintos de humilhação e assujeitamento.

Propus aos amigos da UFMG: quando alguém fizer jogada de clara, manifesta, inquestionável situação de gol, fica proibido chutar a bola além da linha da trave. Deve-se pará-la com o pé, levantar a mão direita, dar leve reboladinha e dizer "gol considerado. Não estufei a rede para não ferir nossos amados oponentes desportivos momentâneos".

Pronto, resolvido, altera-se o placar e o time que tomou o gol imaginário, ou gol atenuado, inicia o jogo com a bola no meio da quadra, ou do campo. Perfeito para tempos de gramado sintético e torresmos de micro-ondas. Gol sem dor e sem mágoa, pois a palavra cão, sô Aristótelis, está mordendo muita gente por aí.