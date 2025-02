Flamengo ganha a primeira taça em 2025

E sentiu. Hoje, ao menos, mostrou que sente.

A decisão da Supercopa do Brasil nem havia chegado ao 10° minuto, sob tempestade no Mangueirão, em Belém do Pará, depois de dois ataques perigosos do Flamengo, quando Bruno Henrique foi derrubado na área e converteu o pênalti para fazer 1 a 0.

Estava aberto o caminho do tri da Supercopa, provavelmente apenas a primeira reservada ao rubro-negro nesta temporada sob a direção do vencedor Filipe Luís.

Aos 15 minutos o jogo teve de ser paralisado porque o campo havia virado piscina. Voltou 75 minutos depois.

Era o caso de os botafoguenses agradecerem a São Pedro porque eram completamente dominados pelos rivais.

Ao menos a arbitragem e a CBF tiveram o bom senso que faltou à FPF ao mandar seguir Ponte Preta e Corinthians em situação até pior.