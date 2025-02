O horror visto no Recife dá a medida da indiferença e da incompetência do Estado



A carnificina proporcionada por torcedores do Sport e do Santa Cruz no último sábado, no Recife, não é novidade nem exclusividade pernambucana.

Acontece com maior ou menor intensidade pelo país afora e mundo adentro.

