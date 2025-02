E a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México?

Na posse de Donald Trump lá estava todo sorridente o presidente da FIFA Gianni Infantino.

Anteontem, em Toronto, antes de jogo entre Toronto Raptors e Chicago Bulls, e ontem, em Ottawa, também no Canadá, antes de partida de hóquei no gelo entre equipes canadense e estadunidense o hino dos Estados Unidos foi fortemente vaiado pela torcida, em fato inédito.

Em 2026 está prevista a realização da Copa do Mundo no Canadá, que Trump quer anexar como o 51º estado dos EUA, no México, que Trump hostiliza e até muda o nome de seu golfo, e nos Estados Unidos, que acabam de sobretaxar os produtos canadenses e mexicanos.