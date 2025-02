Artilheiros massacram os Cidadãos em Londres

Aqui se trata da goleada do Arsenal sobre o Manchester City, dos Gunners sobre os Citizens.

Como diziam nossas avós, uma surra de criar bicho, dessas expressões que você procura explicação exata para seu significado e não acha.

Pois agora há pouco em Londres os Artilheiros enfiaram 5 a 1 nos Cidadãos, que terão dificuldade para encontrar o caminho de casa para Manchester.

A goleada começou no comecinho do primeiro tempo, pareceu distante quando Haaland empatou, mas se desenhou impiedosa um minuto depois do empate já no segundo tempo.

Os dois primeiros gols do Arsenal graças às falhas infantis de saída de bola de Akanji e Phoden.

Os três seguintes frutos de belas jogadas dos londrinos.