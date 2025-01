Savinho salva o City

O Manchester City ou vencia, em casa, o Brugge, ou seria o único gigante europeu eliminado na primeira fase da Champions.

Estranhamente, mesmo sabendo que a equipe belga jogaria fechada e nos contra-ataques, Pep Guadiola deixou Savinho no banco, ele que é abridor de retrancas por não temer o um contra um pela ponta.

Para piorar as coisas, no fim do primeiro tempo, o Brugge fez 1 a 0.