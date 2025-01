Repúdio à condenação do jornalista Elias Arede

ELIAS AREDE, colaborador eventual deste blog, foi injustamente condenado e recebeu indignada solidariedade por parte de entidades que defendem a liberdade de imprensa no Brasil.

Leia a nota:

"O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) manifestam seu mais veemente repúdio à condenação do jornalista Elias Aredes Junior, de Campinas, a oito meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais. A decisão, proferida pela juíza Melina Alonso Scherma Locatelli, da 1ª Vara Criminal de Sumaré, acolhe parcialmente uma queixa-crime por difamação movida pelo então presidente da Associação Atlética Ponte Preta, Sérgio Carnielli, em relação a uma matéria investigativa publicada no site Só Dérbi em 2020.