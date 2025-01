Morumbi festeja ótimo Majestoso de golaços

Com atraso de uma hora e gramado encharcado no Morumbi graças à tempestade que caiu em São Paulo, o primeiro tempo do Majestoso foi disputado em clima de aguda rivalidade e apenas uma forte emoção, quando Cacá levou Rafael a fazer milagre e a trave colaborar para evitar o gol corintiano.

Quanto custará o esforço dos dois times em começo de temporada veremos nos próximos dias.

Porque o segundo tempo foi disputado quase com o mesmo empenho diante de mais de 54 mil tricolores, a maior parte molhada até os ossos, porque em estádios raízes o povão fica na chuva.