Na Copinha a camisa do Corinthians joga sozinha

É incrível, mas é verdade.

A base do Corinthians é motivo permanente de justas denúncias, revela muito menos que Palmeiras, Flamengo etc, mas chega na Copa São Paulo e se dá bem.

Maior campeão com 11 títulos, seis a mais que os segundos colocados, disputará sua vigésima decisão porque acaba de vencer o Grêmio por 1 a 0, com gol de Bahia no começo do primeiro tempo, em Barueri.