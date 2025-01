Mais três erros crassos de Neymar

Não bastasse todos os erros cometidos por Neymar em sua vida de popstar que comprometeu a de atleta, ele agora se revela ignorante e pretensioso como especialista em futebol.

Respondeu a Romário que jogaria no lugar de Tostāo na Copa do Mundo de 1970, a do tricampeonato.

Argumentou que o próprio Tostāo disse isso — o que é verdade.