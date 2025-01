O Palmeiras em busca do tetracampeonato inédito

A maior atração deste Paulistinha, que começa hoje às 21h35 com o clássico Palmeiras x Portuguesa, está na tentativa do tetracampeonato inédito no profissionalismo para o Alviverde.

Palmeiras que evitou o tetra do rival Corinthians em 2020, assim como o Corinthians havia evitado o do Santos em 2013.

Como é sabido só houve um tetracampeão paulista, o Paulistano, em 1919, pentacampeonato evitado pelo Palestra.