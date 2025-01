Um além-do-homem nos gramados europeus

POR MUNIZ SODRÉ

Jogador excepcional, Vini Jr. compõe perfil original ao transformar o campo em plataforma contra o racismo

Frente aos temores generalizados de fim do mundo, este ano de 2025 começa, entretanto, com a revelação de um novo homem. Nenhum milenarista, nenhum suposto redentor dos desamparados, mas um jovem de 24 anos chamado Vinicius José Paixão de Oliveira Junior. Ele mesmo, o ponta-esquerda do Real Madrid, eleito melhor do mundo pela Fifa.