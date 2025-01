Ronaldo Fenômeno e a mulher de César

Fica evidente no contrato entre as partes que da saúde do time de futebol do Cruzeiro dependerá o sucesso da empreitada, obviamente de interesse do vendedor.

Times de futebol não são apartamentos ou máquinas.

E, no Brasil, são filiados à CBF.

Ora, parece claro que se Ronaldo chegar à presidência da CBF, em tese, poderá influir no futuro do Cruzeiro, seja nas competições que organiza ou nas convocações de jogadores para Seleção Brasileira.

Não se trata de nenhuma acusação contra o ex-jogador, nem sequer de suspeitas sobre seu comportamento.

Apenas da lembrança de que à mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta.