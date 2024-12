A queda do império do City

Dizer que os adversários descobriram o segredo dos Citizens explica coisa alguma.

Pensar que bateram no teto, perderam a fome por vitórias, que precisam de um choque, de algo vindo de fora, parece fazer mais sentido.

Como é que são elas.

O que é mais difícil explicar: as nove derrotas do City ou as nove vitórias seguidas do Corinthians?