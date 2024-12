Real Madrid é campeão em ritmo de exibição

Com temperatura de 17ºC, porque também faz frio em Doha, no Qatar, Carlo Ancelotti estava até de colete por baixo do paletó.

E por 20 minutos o Pachuca atacou o Real Madrid, por acreditar que si, és posible.

Ali pela metade do primeiro tempo, diante da irritação do treinador italiano, os madridistas resolveram se impor no portentoso estádio Lusail, com capacidade para 88 mil torcedores e com 67 mil presentes.