E a Placar virou documentário

No Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu, hoje, às 19h, será apresentado o documentário "Placar, a revista militante", dirigido por Ricardo Corrêa, que por mais de 20 anos fez parte da equipe da mais relevante revista esportiva da História do Brasil.

No período abordado pelo documentário, de fato, Placar sempre teve lado, o de quem combatia o horror da ditadura brasileira e defendia a liberdade dos jogadores e organização do futebol brasileiro, além de denunciar suas mazelas, como a corrupção.

Para quem a fazia, militar sempre foi verbo.