Ronaldo pediu a Aécio Neves apresentação a Gilmar Mendes

Em campanha à presidência da CBF uma das primeiras medidas de Ronaldo Fenômeno foi pedir ao deputado Aécio Neves que o apresentasse ao ministro do STF Gilmar Mendes, já há algum tempo com grande influência na entidade.

O deputado rapidamente o levou para jantar na casa do ministro, com a presença também de Francisco Mendes, filho do ministro, executivo do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), fundado pelo ministro, tocado pelo filho e parceiro da CBF.