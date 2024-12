Atleticanos de MG e PR não dormirão, assim como os tricolores do RJ

Dos quatro times que lutam para não cair a melhor situação é de quem ainda está na Z4, o Bragantino.

Que receberá o rebaixado Criciúma no domingo e deve chegar aos 44 pontos, enquanto o Fluminense, para tanto, terá de empatar com o Palmeiras ainda em busca do título e na casa verde.

É muito ruim também a situação dos dois Atléticos, que se enfrentarão em Belo Horizonte.