A análise fria e realista dos grupos do Mundial de Clubes

Significa dizer que qualquer análise será chute.

No máximo é possível dizer que se fosse hoje etc. etc. etc.

O Fluminense, por exemplo, não tem que pensar no Borussia Dortmund, nem no coreano Ulsan ou no sul-africano Mamelodi Sundowns.

Tem é de pensar em ganhar hoje, daqui a pouco mais de três horas, do Cuiabá no Maracanã, porque disputar o Mundial e a Série B ao mesmo tempo será bizarro.

É o que temos para o momento.