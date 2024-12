Estêvão mantém o tricampeonato vivo! Mereceu

Cássio mostrou no primeiro tempo no Mineirão fechado, por culpa do governo, do Ministério Público e da PM de Minas Gerais, que não estava disposto a garantir seu ex-clube na Libertadores.

Fez cinco grandes defesas, nelas incluídas dois milagres, enquanto Weverton teve trabalho apenas uma vez.

O Palmeiras mandou no jogo e só foi para o intervalo na incômoda situação de ver o Botafogo campeão por responsabilidade do ex-goleiro do rival Corinthians.