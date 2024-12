Flamengo passeia por Criciúma para tristeza catarinense

O Flamengo em clima de férias faz questão de manter a dignidade.

Nada de chinelinho.

Sem forçar, se impôs diante do desespero do Criciúma, fez 3 a 0 com gols de Varela, Bruno Henrique e Luiz Araújo e, ao menos, mostrou futebol aos mais de 18 mil torcedores que foram ao estádio ver o jogo.