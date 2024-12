Meus botafoguenses prediletos

A conquista do continente pelo Botafogo trouxe de volta a lembrança de monstros sagrados como Mané Garrincha, Didi, Nilton Santos, Zagallo, Amarildo, Gérson, Jairzinho, Paulo César Caju, tantos campeões com a camisa do Glorioso.

Destes, só tive a alegria de entrevistar Nilton Santos, Zagallo, Gérson, Jairzinho e PC Caju.

Mas tenho em minha lista outros brilhantes personagens da vida botafoguense.