Se quem não deve não teme, Melo mostrou que tem muito medo

Augusto Melo conseguiu liminar para suspender a assembleia convocada para votar sobre seu afastamento.

Com o que só aumentou a insatisfação dos conselheiros e adiou seu final, até porque há um segundo pedido de impeachment baseado no alarmante relatório do CORI.

Melo teve o que se chama de vitória de Pirro, quando se vence uma batalha com tamanho desgaste que não sobram forças para a próxima.