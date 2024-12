Pintando o 7 de Mané Garrincha

Não há clube de futebol no mundo mais identificado com o número 7 que o Botafogo.

Pelo 7 de Mané Garrincha que fez herdeiros como Jairzinho, o Furacão da Copa, como Maurício, autor do gol do fim do jejum de 21 anos em 1989, como Luiz Henrique, agora.

Sete também são as vitórias consecutivas no Brasileirão do Corinthians, que abrigou Mané Garrincha no fim da carreira.