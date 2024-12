Está doendo demais, Galo!

O Atlético não perdeu ontem, o Atlético fracassou um fracasso fracassadíssimo, que já se integrou em meu organismo, virou sangue, pele, ossos. Meu corpo é hoje uma casa de fazenda demolida, com destroços cobertos de líquens e ramas de Melão-de-São-Caetano, "a hera de nossa ruína".

Perder daquele jeito, com um jogador a mais desde os 40 segundos do primeiro tempo, chafurdar no inferno dos dois gols, voltar a prometer o céu à torcida, com um gol aos 2 do primeiro tempo, e depois atirá-la novamente no braseiro do abismo máximo...

Só o Atlético sabe provocar incêndio no inferno. O Atlético acha que o inferno é pouco, o Atlético explode botijões de gás no inferno, o Atlético atira galões de gasolina no inferno. O Atlético é o inferno.

Sinto minhas carnes retalhadas, temperadas com cal e sol quente, tomando bicadas de galos azuis num ciclo que Dante não teve coragem de criar, por considerá-lo pesado demais.

Mas a vida precisa seguir, não é assim que se diz? Sigamos.

Vou neste momento por uma alameda silenciosa, observando flamboyants, em busca de ar puro. Falemos de crianças e cães. Deu, chega, basta!!! Nunca mais quero saber de fut...