O tricampeonato continental da Cidade Maravilhosa

O Brasil é hexacampeão seguido continental desde 2019.

Hegemonia incontestável na América do Sul.

Jamais aconteceu antes porque, no máximo, argentinos foram campões quatro vezes seguidas e por duas vezes, entre 1967 e 1970 e entre 1972 e 1975, sempre com o Independiente nesta segunda vez, "La Copa se mira y no se toca", como diziam os torcedores do Rey de Copas.