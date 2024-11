Saber ganhar, saber perder: Abel Ferreira sabe?

Passe ao largo e limite-se a reconhecer que o Botafogo ganhou porque foi superior.

Mantenha o farol alto porque nada está perdido.

Os dois próximos jogos do Botafogo, Inter, no Beira-Rio, e São Paulo, no Nilton Santos, são muito mais difíceis que os do Palmeiras — o Cruzeiro, no Mineirão, e o Fluminense, na casa verde.

Em tempo: é preciso ser Asno com A maiúsculo para chamar Abel de burro.