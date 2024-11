Palmeiras e Botafogo agitam as redes sociais antes do grande clássico

Na quarta-feira, dia 20 de novembro, quando o Botafogo empatou com o Atlético-MG e o Palmeiras venceu o Bahia, mantendo-se próximo da liderança, cada um dos times ultrapassou o escore de 4 mil menções diárias. O fenômeno se repetiu no sábado, dia 23, quando a equipepaulista assumiu a ponta do torneio, ao vencer o Atlético-GO e ver o Botafogo empatar com o Vitória.

Quando o assunto é espaço de exposição dos dois times no período de 30 dias, o Palmeiras lidera o Share of Voice com pouca vantagem - 53% contra 47% do Botafogo. O time do Rio, no entanto, tem ligeira margem sobre o rival no quesito imagem - no índice de Tone of Voice que vai de zero (extremo negativo) a 200 pontos (extremo positivo), os cariocas ficam com 125 e os paulistas com 118 pontos.

Ao se filtrar apenas a última semana, o Share of Voice se divide entre as duas equipes, com 50% para cada uma. O índice de imagem do Botafogo fica seis pontos acima da média (131) e o do Palmeiras vai a 129 (11 pontos acima de média), desempenho atribuído ao fato do time paulistater assumido a liderança do campeonato nesse espaço de tempo.