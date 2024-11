Frustração no 0 a 0 entre Fortaleza e Flamengo

O empate entre Fortaleza e Flamengo só interessava ao Palmeiras e ao Botafogo.

E por mais que o Flamengo buscasse, e o Fortaleza contra-atacasse, foram poucas as emoções, uma cabeçada na trave de Bruno Henrique, além de mais uma atuação lamentável de Gabiex-gol, trocado no intervalo por De La Cruz.

O segundo tempo no Castelão lotado seguiu igual com o Flamengo mais perto do gol até perder Pulgar, aos 20 minutos, expulso por entrada em Marinho.