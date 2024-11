CORI explica por que encaminhou pedido de impeachment de Augusto Melo

COMUNICADO OFICIAL

Comunicamos que o CORI - Conselho de Orientação do Sport Club Corinthians Paulista deliberou na noite de ontem sobre as análises das Demonstrações Financeiras relativas ao primeiro semestre do exercício de 2024.

Nosso conselho tem como objetivo maior o cumprimento de nosso estatuto como determinado já no item A do art. 97 - Orientar o Presidente da Diretoria e fiscalizar a Administração.

Com base nessa e outras premissas estatutárias, nosso regimento administrativo além da Lei Geral do Esporte realizamos nossas análises dessas Demonstrações Financeiras, por vezes não obtendo suporte documental apropriado e constatando a existência de irregularidades.

Como consequência dessas constatações demos ciência ao Conselho Deliberativo para que sejam tomadas as devidas providencias cabíveis determinadas por nosso estatuto.

Informamos também que a decisão foi deliberada com entendimento unânime sobre os itens do relatório, com uma abstenção tendo em vista sua participação de um integrante na comissão de Ética do Clube e observação de outro membro pelo não encaminhamento ao Conselho Deliberativo e Ética para apreciação desse novo relatório, denúncia e do rito de impedimento do Presidente da Diretoria.

Por fim com total zelo e tecnicidade utilizamos como base de nossos trabalhos entre outros os artigos 97,A, C,D,E,F, G,I,K, Q e S, art.99 e art.106 do estatuto social, bem como a Lei 14.597/23 Lei Geral do Esporte.

São Paulo, 26 de novembro de 2024

Sport Club Corinthians Paulista