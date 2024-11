E Neto pôs o Vozão na Série A, com Sport e Mirassol

O mosaico do canal Premiere foi extremamente útil nesta noite ao permitir que os quatro jogos decisivos da Série B fossem vistos ao mesmo tempo.

Com o som no jogo da Ilha do Retiro entre Sport e Santos, foi possível acompanhar o Mirassol fazendo 1 a 0 na Chapecoense, com gol de Iuri Castilho, aos 16 minutos, e praticamente garantir seu acesso.

Como ver Lucas Limas bater pênalti em seu ex-time e botar o Sport na Série A no último minuto da etapa inicial.