Morumbi recebeu o melhor jogo do sábado

O futebol é maravilhoso porque é o mais surpreendente dos esportes.

Numa rodada com jogos do Botafogo e do Palmeiras, convenhamos, São Paulo x Atlético Mineiro ficava em plano nem secundário, mas terciário.

Depois, então, que o Palmeiras assumiu a liderança, acompanhar o clássico no Morumbi só mesmo os torcedores dos dois times ou por obrigação.