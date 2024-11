Quem corre maior risco neste sábado: Botafogo ou Palmeiras?

Na prática, para o Verdão.

O clube da Estrela Solitária não só receberá o rubro-negro baiano que tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos, como tem mostrado surpreendente incapacidade para superar retrancas.

Assim aconteceu contra o Criciúma e contra o Cuiabá, no Nilton Santos, e contra o Galo, com dez.

Evidentemente não enfrentará adversário que jogará aberto.

Já o Verdão encontrará o lanterna do Campeonato Brasileiro, já rebaixado, 11 pontos atrás do último dos primeiros, o Fluminense, e do primeiro dos últimos, o Criciúma, com apenas 12 pontos a disputar.

Não que será moleza porque não há molezas no Brasileirão e os goianos haverão de jogar pela honra.