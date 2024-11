Flaco López salva o Verdão na hora agá

Tanto Rogério Ceni quanto Abel Ferreira foram mexendo o que podiam, mas o Tricolor não punha Estêvão porque Estêvão é do Palmeiras e o Palmeiras não botava porque o havia queimado com o terceiro cartão proposital, na comemoração do gol contra o Grêmio.

OK, Abel poderá argumentar que não autorizou, que foi acidente e, daí, ao menos, terá de dizer que puxou a orelha do menino.

Gostava do empate, sobretudo, o Botafogo que, caso vença o Galo logo mais, abrirá seis pontos sobre o Palmeiras com duas vitórias a mais, podendo abrir mão de duas rodadas das quatro que faltarão. Uma delas, na casa verde.

O Fortaleza saboreava porque caso vença o Fluminense, na sexta-feira, no Rio, passaria o Palmeiras.

Cruzeirenses, corintianos e vascaínos também gostavam do Bahia estacionado na luta pelo G9.

Aos 45, Flaco López, que entrou no lugar de Veiga aos 35, cabeceou com violência, a bola bateu no travessão e dentro do gol. O VAR confirmou! 2 a 1!!!