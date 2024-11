Lances livres derrotam o Golden State Warriors

O Golden State Warriors perdeu para o Los Angeles Clippers, em LA, porque jogo após jogo tem se mostrado incapaz de acertar lances livres, com aproveitamento abaixo da crítica para um time tão eficaz em arremessos de três pontos.

Desta vez foi fatal.

Acertou apenas 9 dos 19 lances livres, contra 16 em 18 do rival e perdeu por 102 a 99, com segundos finais dramáticos quando por duas vezes, uma delas com Stephen Curry, pôde empatar o jogo e falhou, o que não foi grave.