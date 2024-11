Santos comprova que precisa mudar muito

Ou seja: enfrentará pressão inusitada na Ilha do Retiro.

Enfrentaria de qualquer jeito, mesmo que vencesse o CRB, mas não teria saído vaiado da Vila Belmiro e contaria com maior compreensão do seu torcedor para as agruras que viverá em Pernambuco.

Fábio Carille foi xingado mais uma vez, a festa da subida virou protesto, quando Otero saiu o treinador foi chamado de burro e o cumprimento da obrigação virou exatamente isso, obrigação.

Terrível olhar para frente e não vislumbrar competência na atual velha direção santista.

Como no Santos sempre se pode esperar um raio luminoso, o menino Luca Meireles, 17 anos, entrou no segundo tempo e mostrou por que se espera tanto dele. Todas as vezes em que pegou na bola fez boas jogadas.

"Não é mole não, quero time para gritar é campeão", protestavam mais de 15 mil torcedores, além de pedir a cabeça de Carille.