O Galo despenca e o Furacão se safa

Com um golaço de Cuello, aos 28 minutos do primeiro tempo, o Athletico Paranaense ganhou do Atlético Mineiro em clássico movimentadíssimo, por 1 a 0, mas que poderia ter sido por 4 a 2, tantas as chances perdidas na Baixada.

Fato é que o Furacão saiu da Z4 e o Galo corre sérios riscos, se não ganhar a Libertadores, de ficar fora dela em 2025, porque, por exemplo, agora com o mesmo número de jogos do Corinthians, está apenas um ponto acima dele e em queda livre.

A perda da Copa do Brasil parece estar custando caro aos mineiros, que já se livraram, sabe-se lá como, de perder para o Flamengo também no Brasileirão, no meio da semana.