Ei, atenção! Tem Dérbi decisivo hoje à tarde

Hoje, sexta-feira, 15 de novembro, feriado em homenagem ao dia da proclamação da República, Corinthians e Palmeiras começam a decidir, às 15h30, em Itaquera, o Campeonato Paulista de futebol de mulheres.

As Brabas em busca do pentacampeonato e as Palestrinas atrás do tri.

Os dois times fizeram campanha idêntica em número de pontos ganhos, 25, com vantagem alviverde no saldo de gols, dois a mais, razão pela qual o jogo de volta terá o Palmeiras como mandante.