Ninguém ouviu o pedido de socorro do futebol campineiro

Sem contar as categorias de base sucateadas e incapazes de revelar talentos de ponta.

Em qualquer empresa séria, os gestores dos dois clubes seriam trocados ou cobrados de maneira veemente.

No Brasil, é diferente.

Um antigo dirigente do futebol campineiro diz que "o que acontece no futebol, fica no futebol".

Ele está errado.

O que acontece no futebol não fica no futebol e sim nas costas do torcedor que frequenta as arquibancadas.