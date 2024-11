O momento do futebol paulista e 2025

Quando se pôs ordem no futebol brasileiro com o campeonato de turno e returno e pontos corridos, muitos previam que logo São Paulo teria, no mínimo, dez representantes entre os 20.

Porque cidades ricas como Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, logo se fariam representar com seus clubes.

Não é contudo o que se vê.

Mirassol e Novo Horizonte estão em 123º e 170° lugares respectivamente no ranking do PIB paulista, mas há tempos dão lição em matéria de organização.

Dinheiro ajuda, muito, mas sem cabeça não resolve.