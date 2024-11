O Corinthians fez pacto com os deuses dos estádios

José Trajano me chamou de Mãe Dinah, embora mais que previsões eu tenha manifestado desejos.

E com exceção do empate entre Botafogo e Cuiabá e da vitória do Juventude sobre o Bahia, todos os demais resultados foram ótimos para o Timão no que diz respeito à luta contra o rebaixamento.

Fluminense, Grêmio, Vitória, Criciúma e Athletico Paranaense perderam.

O Bragantino só empatou com o Atlético Goianiense e mesmo o Cuiabá somou apenas um ponto.

Aliás, se mudarmos o foco e considerarmos que o risco de o Corinthians cair já e quase nenhum, mesmo a derrota do Bahia não foi ruim, porque permite pensar na briga por vaga nos torneios continentais, assim como a derrota do Vasco para o Fortaleza também foi benéfica.

Se o Corinthians mantiver o viés de alta, e seus dois próximos jogos serão em casa contra os reservas do Cruzeiro sem Cássio, e Vasco, passa a ser perfeitamente possível uma vaga neles.