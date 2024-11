Flamengo é penta porque é melhor

Quando acabou o primeiro tempo no Terreirão do Galo teria sido possível dizer que a decisão da Copa Brasil produzia uma tarde perfeita de futebol, apesar do 0 a 0 que não traduzia as chances criadas, mais pelo Atlético que pelo o Flamengo.

Só não era perfeita devido às eternas confusões fora do estádio.

Aqui fala-se de política, mas evita-se falar de polícia.