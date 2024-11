Dérbi decidirá o Campeonato Paulista feminino

E as Soberanas foram melhores no primeiro tempo quando abriram o placar com Dudinha que se aproveitou de erro em saída de bola da goleira Lelê e a lateral-direita Isabela e bateu de três dedos, embora em arremate defensável.

As tricolores quebravam escrita de oito clássicos sem vitória e continuaram melhores no segundo tempo, ao marcar pressão e impedir que as corintianas trocassem passes, marca registrada das Brabas até a temporada passada.

Em busca do quinto título estadual para ultrapassarem as Sereias santistas, campeãs que foram em 2019/20/21/23, as alvinegras pouco produziam e viam a decisão se aproximar do desempate na marca do pênalti, sob sol forte na zona leste paulistana.

Até que, aos 68 minutos, Millene foi derrubada na área por Maressa e bateu o pênalti para empatar 1 a 1 o Majestoso — ou seria Majestosa.

Itaquera recebia 32.799 torcedores e renda de R$ 709.079, 00.

Os minutos finais foram tão tensos que Lucas Picinatto, treinador alvinegro, foi expulso.