São Paulo ganha no peito e na raça e Furacão vai de mal a pior

E explodiram com André Silva, aos 43, em seu primeiro toque na bola assim que entrou no lugar de Calleri, ao mandar para rede passe de Jamal Lewis que também acabara de entrar, no lugar de Alan Franco, em lançamento primoroso de Liziero, outro que veio do banco, só para polir a estrela de Zubeldia.

A chamada vitória no peito e na raça, meio que na marra, para complicar definitivamente a vida do Furacão.