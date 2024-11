As bets fazem nova 'vítima'

Nada a ver, aparentemente, com os casos que envolvem Lucas Paquetá e Luiz Henrique.

Seja como for, uma coisa é clara: as apostas vieram para botar em dúvida os mínimos gestos no futebol.

Com a cumplicidade de quem as banca e anuncia.

E não estranhe as aspas no título da nota: se Bruno Henrique fez não será vítima, mas réu.

Se não fez ficará marcado pela suspeita.

Quem pagará por isso?