Dérbi do Espírito de Porco: em que posições o Timão é melhor que o Verdão?

Clássico é clássico e vice-versa, a Fiel em peso pesa, o futebol e seus imprevistos, a superação possível, jamais será zebra um grandão ganhar do outro, principalmente neste Dérbi do Espírito de Porco, onde o Corinthians pode distanciar o rival do tricampeonato e o Palmeiras pode aproximar o adversário do rebaixamento.

Para os anfitriões, o empate será bom. Para os visitantes, não.