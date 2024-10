Justiça no jogaço entre Inter e Flamengo!

Que baita 0 a 0, tchê!, nos primeiros 47 minutos de Inter x Flamengo com casa cheia no Beira-Rio, mais de 43 mil torcedores.

Tudo bem que o colorado tenha odiado o 48º minuto, quando Alcaraz converteu o pênalti cometido por Thiago Maia que errou o gesto para isolar bola na área e a viu contra seu braço aberto, até em gesto natural devido ao desequilíbrio do gesto, mas pênalti inapelável.

Até então gaúchos e cariocas alternaram o controle do jogo, embora os rubros-negros tenham levado clara vantagem ao produzir três claras oportunidades, duas salvas por Rochet, outra rente à trave. Verdade que Tabata cabeceou no travessão de Rossi, mas foi a única chance clara do Inter.